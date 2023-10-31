RT в Telegram
Подпишись

«Дал признательные показания о сотрудничестве с СБУ»: ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царёва

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва. Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего гражданина РФ, проживающего в Ялте, который по заданию СБУ организовал слежку за общественно-политическим деятелем и оборудовал тайник с оружием, использовавшимся в ходе преступления. Злоумышленник признался в совершённых деяниях и рассказал о сотрудничестве с СБУ. Наряду с этим в ФСБ сообщили, что состояние здоровья Олега Царёва оценивается как удовлетворительное, приняты необходимые меры безопасности в отношении политика и членов его семьи.

В Крыму задержали жителя Ялты, который координировал осуществление покушения на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царёва. Это следует из релиза Центра общественных связей ФСБ.

Злоумышленником оказался 46-летний гражданин РФ, проживающий в Ялте. Его удалось вычислить благодаря результатам расследования, подтверждённым показаниям свидетелей и средствам видеонаблюдения. Он по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым и оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применялись при покушении.

«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФСБ, украинский агент задержан и «дал признательные показания о своём сотрудничестве с СБУ и совершённых противоправных действиях».

В ходе обысков у него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии политика, схемы подходов к местам его проживания и работы.

«Целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается», — заключили в ФСБ.

  • Соучастник покушения на Олега Царёва дал признательные показания

Также сообщается, что состояние здоровья Олега Царёва оценивается как удовлетворительное, угроза жизни отсутствует. В отношении него и членов семьи политика приняты необходимые меры безопасности.

Напомним, что покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на политика напали с применением огнестрельного оружия. Как в разговоре с RT отметил друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.

После произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Также по теме
«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва
ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля после покушения на Олега Царёва. Сообщается, что...

Царёв с 2002 по 2014 год был депутатом Верховной рады Украины, некоторое время занимал пост замглавы фракции Партии регионов. Также он работал советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2014-м он поддержал самопровозглашённые республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (объединения ДНР и ЛНР). В мае 2022-го Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя».

Согласно данным украинских СМИ, покушение на политика организовала Служба безопасности Украины, поскольку «он был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал произошедшее террористическим нападением, целью которого была ликвидация Царёва по указанию СБУ.

«С 2015 года Царёв проживал в российском Крыму, а украинская Генеральная прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел, в том числе за призывы к ликвидации украинской государственности. Враги скрежетали зубами, но им было не достать Царёва в России законным путём. Поэтому после начала СВО (которую приветствовал и поддерживал Олег Анатольевич) украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге — нанятый киллер и выстрелы из оружия в Царёва», — написал он в своём Telegram-канале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить