«Дал признательные показания о сотрудничестве с СБУ»: ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царёва

Получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва. Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего гражданина РФ, проживающего в Ялте, который по заданию СБУ организовал слежку за общественно-политическим деятелем и оборудовал тайник с оружием, использовавшимся в ходе преступления. Злоумышленник признался в совершённых деяниях и рассказал о сотрудничестве с СБУ. Наряду с этим в ФСБ сообщили, что состояние здоровья Олега Царёва оценивается как удовлетворительное, приняты необходимые меры безопасности в отношении политика и членов его семьи.

В Крыму задержали жителя Ялты, который координировал осуществление покушения на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царёва. Это следует из релиза Центра общественных связей ФСБ.

Злоумышленником оказался 46-летний гражданин РФ, проживающий в Ялте. Его удалось вычислить благодаря результатам расследования, подтверждённым показаниям свидетелей и средствам видеонаблюдения. Он по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым и оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применялись при покушении.

«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФСБ, украинский агент задержан и «дал признательные показания о своём сотрудничестве с СБУ и совершённых противоправных действиях».

В ходе обысков у него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии политика, схемы подходов к местам его проживания и работы.

«Целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается», — заключили в ФСБ.

Соучастник покушения на Олега Царёва дал признательные показания

Также сообщается, что состояние здоровья Олега Царёва оценивается как удовлетворительное, угроза жизни отсутствует. В отношении него и членов семьи политика приняты необходимые меры безопасности.

Напомним, что покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на политика напали с применением огнестрельного оружия. Как в разговоре с RT отметил друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.

После произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Царёв с 2002 по 2014 год был депутатом Верховной рады Украины, некоторое время занимал пост замглавы фракции Партии регионов. Также он работал советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2014-м он поддержал самопровозглашённые республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (объединения ДНР и ЛНР). В мае 2022-го Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя».

Согласно данным украинских СМИ, покушение на политика организовала Служба безопасности Украины, поскольку «он был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал произошедшее террористическим нападением, целью которого была ликвидация Царёва по указанию СБУ.

«С 2015 года Царёв проживал в российском Крыму, а украинская Генеральная прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел, в том числе за призывы к ликвидации украинской государственности. Враги скрежетали зубами, но им было не достать Царёва в России законным путём. Поэтому после начала СВО (которую приветствовал и поддерживал Олег Анатольевич) украинская сторона стала прорабатывать план его устранения, в итоге — нанятый киллер и выстрелы из оружия в Царёва», — написал он в своём Telegram-канале.