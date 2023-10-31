ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва
- РИА Новости
Покушение на Царёва произошло в ночь на 27 октября.
Отмечается, что во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий спецслужба получила неопровержимые доказательства причастности к организации покушения украинских спецслужб.
В сообщении говорится, что это свидетельствует об использовании спецслужбами Украины методов, которые сравнимы с деятельностью международных террористических структур.
Ранее по факту покушения на Царёва было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
Позже в УНИАН заявили, что покушение на политика Царёва организовала СБУ.