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ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва

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ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на политика Олега Царёва в Ялте.
ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению на Олега Царёва
  • РИА Новости

Покушение на Царёва произошло в ночь на 27 октября.

Отмечается, что во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий спецслужба получила неопровержимые доказательства причастности к организации покушения украинских спецслужб.

В сообщении говорится, что это свидетельствует об использовании спецслужбами Украины методов, которые сравнимы с деятельностью международных террористических структур.

Ранее по факту покушения на Царёва было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.

Позже в УНИАН заявили, что покушение на политика Царёва организовала СБУ.

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