УНИАН: покушение на политика Царёва организовала СБУ

Покушение на политика Олега Царёва организовала Служба безопасности Украины, пишет УНИАН.

«Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царёв — абсолютно законная цель», — сообщил собеседник издания.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нападении с огнестрельным оружием на Царёва.

Как сообщил RT друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.

В ФСБ сообщили, что дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на Царёва.