RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: по факту покушения на Царёва возбуждено дело о посягательстве на жизнь

Короткая ссылка
Дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на Олега Царёва, сообщили в ФСБ.
ФСБ: по факту покушения на Царёва возбуждено дело о посягательстве на жизнь
  • РИА Новости

«По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нападении с огнестрельным оружием на Царёва.

Как сообщил RT друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить