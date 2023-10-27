ФСБ: по факту покушения на Царёва возбуждено дело о посягательстве на жизнь

Дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля возбуждено по факту покушения на Олега Царёва, сообщили в ФСБ.

РИА Новости

«По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», — сказано в заявлении ведомства. Уточняется, что проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нападении с огнестрельным оружием на Царёва. Как сообщил RT друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.