ФСБ задержала в Ялте координатора покушения на Царёва
«Согласно результатам расследования, подтверждённым показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царёва О.А. является 46-летний гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым», — сказано в сообщении российской спецслужбы.
Подозреваемый дал признательные показания о «своём сотрудничестве с СБУ и совершённых противоправных действиях».
У него нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и средства конспиративной связи с украинскими кураторами, а также фотографии Царёва, схемы подходов к местам его проживания и работы.
Ранее по факту покушения на Царёва было возбуждено дело о посягательстве на жизнь. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что политик находится в тяжёлом состоянии после покушения.
Как сообщил RT друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.
31 октября ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению.