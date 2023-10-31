ФСБ задержала в Ялте координатора покушения на Царёва

В Крыму задержан житель Ялты, по заданию СБУ организовавший слежку за политиком Олегом Царёвым и оборудовавший тайник со средствами поражения для покушения на него, заявила ФСБ.

«Согласно результатам расследования, подтверждённым показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царёва О.А. является 46-летний гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым», — сказано в сообщении российской спецслужбы.

Подозреваемый дал признательные показания о «своём сотрудничестве с СБУ и совершённых противоправных действиях».

У него нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и средства конспиративной связи с украинскими кураторами, а также фотографии Царёва, схемы подходов к местам его проживания и работы.

Ранее по факту покушения на Царёва было возбуждено дело о посягательстве на жизнь. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что политик находится в тяжёлом состоянии после покушения.

Как сообщил RT друг Царёва Александр Чаленко, бывший депутат Верховной рады Украины передвигался без охраны.

31 октября ФСБ подтвердила причастность украинских спецслужб к покушению.