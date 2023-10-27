«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва

ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля после покушения на Олега Царёва. Сообщается, что нападение было совершено в ночь на 27 октября в Ялте. По словам администратора Telegram-канала политика, в Царёва дважды стреляли. По имеющимся данным, он находится в тяжёлом состоянии.

Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») по факту покушения на Олега Царёва.

«В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царёва Олега Анатольевича», — говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ведомства.

Как добавили в ведомстве, проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю возбудить уголовное дело по факту покушения на Царёва.

«Принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении СК.

Первые сообщения о покушении на Царёва появились утром 27 октября. В частности, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на политика напали с применением огнестрельного оружия, опровергнув появившиеся ранее публикации о его ранении холодным оружием.

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«Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал Рогов у себя в Telegram-канале.

Позднее администратор Telegram-канала Царёва сообщил ряд других подробностей произошедшего. По его словам, информацию о покушении подтвердили родные политика. Согласно публикации, в Царёва выстрелили дважды. Нападение произошло около полуночи на территории санатория, где проживал политик. По словам администратора канала, данных о стрелявшем на тот момент не было.

«На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей», — говорилось в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил журналистам, что, по его информации, Царёв находится в тяжёлом состоянии.

В свою очередь, друг политика Александр Чаленко рассказал RT, что тот ходил без охраны и «как фаталист» относился к тому, что на него могут организовать покушение.

«Я ему говорил всегда: «Олег, ну что ты ходишь без охраны? (Людей. — RT) взрывают, убивают же». В ответ он улыбался и говорил: «Да-да-да», — рассказал собеседник RT.

Как уточнил Чаленко, Царёв не получал угроз и не пользовался услугами водителя на постоянной основе, иногда политик сам садился за руль.

Олег Царёв родился в 1970 году в Днепропетровске. В 2002—2014 годах он был депутатом Верховной рады Украины, некоторое время занимал пост замглавы фракции Партии регионов. С мая 2012-го по январь 2014-го работал советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В декабре 2013-го, незадолго до госпереворота на Украине, Царёв заявлял СМИ о вовлечённости в протесты на Майдане иностранных специалистов по «цветным революциям». Весной 2014 года политик выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах, но затем снял свою кандидатуру.

В 2014 году Царёв поддержал самопровозглашённые республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (объединения ДНР и ЛНР). В мае 2022-го Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя».