Ударами авиации, БПЛА и огнём артиллерии: ВС РФ уничтожили места хранения безэкипажных катеров и боеприпасов ВСУ

Минобороны России сообщило, что авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов украинской армии. Наряду с этим подразделения российских войск предотвратили пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов украинской армии, заявили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 23 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР и в Запорожской области.

Накануне в результате ударов российских войск по аэродромам Днепр (Днепропетровская область) и Миргород (Полтавская область) были уничтожены склад авиационных средств поражения и авиационная техника Воздушных сил Украины.

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Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено шесть атак противника в районах населённых пунктов Тимковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Розовка и Петровское (ЛНР). Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также орудие Д-30.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи н. п. Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны неподалёку от Новомихайловки и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля.

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На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Работино (Запорожская область), а также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Степовое, Работино и Вербовое (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра.

В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.