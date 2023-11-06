ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работина

В Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку украинских военных в районе Работина.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России пресекли пять попыток украинской армии высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.