ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работина
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России пресекли пять попыток украинской армии высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.