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ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работина

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В Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку украинских военных в районе Работина.
ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работина
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что также нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовое, Работино и Вербовое Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России пресекли пять попыток украинской армии высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

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