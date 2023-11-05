Уничтожены авиатехника и склад: ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ в Днепропетровской и Полтавской областях

Склад авиационных средств поражения и авиационная техника Воздушных сил Украины уничтожены в результате ударов российских войск по аэродромам Днепр (Днепропетровская область) и Миргород (Полтавская область), сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим российские средства ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», а также сбили 17 украинских беспилотников. При этом в течение прошедших суток подразделения российских войск отразили девять атак со стороны бригад ВСУ.

В течение прошедших суток российские войска поразили два аэродрома, используемых войсками киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника Воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

При этом нанесено огневое поражение живой силе 14, 32, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны возле населённых пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная (Харьковская область).

Уничтожены свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и «Гвоздика».

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На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской, штурмовой авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака подразделения 15-го полка Нацгвардии Украины вблизи населённого пункта Григоровка (ДНР). Вдобавок нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ возле Богдановки (ДНР). К тому же было нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка (ДНР).

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Потери ВСУ на данном направлении составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины вблизи населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Там же нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой и 33-й механизированной бригад ВСУ.

Уничтожены до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

На Херсонском направлении подразделениями российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ возле населённых пунктов Крынки, Весёлое (Херсонская область) и острова Алексеевский.

Потери ВСУ — более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка «НОНА».