Российские войска поразили объекты ВСУ на двух аэродромах Украины

Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области склад авиасредств поражения ВСУ, передаёт Минобороны России.

Также ВС России удалось поразить украинскую авиационную технику на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что российские бойцы сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый в Авдеевке Leopard 2.