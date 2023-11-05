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Российские войска поразили объекты ВСУ на двух аэродромах Украины

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Российские военные уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области склад авиасредств поражения ВСУ, передаёт Минобороны России.
Российские войска поразили объекты ВСУ на двух аэродромах Украины
  • РИА Новости

Также ВС России удалось поразить украинскую авиационную технику на аэродроме Миргород в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что российские бойцы сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый в Авдеевке Leopard 2.

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