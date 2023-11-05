ВС России сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый в Авдеевке Leopard 2

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой танк Leopard 2.

Как сообщает РИА Новости, бойцы поразили танк «Ланцетом» после того, как разведка доложила о попытках вытащить технику с поля боя.

«Ребята из 114-й ОМСБр его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону Leopard, чтобы забрать его. Наши начали бить рядом миномётами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк», — заявил источник агентства в группировке.

По словам собеседника РИА Новости, у военных получилось только прожечь башню танка, но теперь он в любом случае не пригоден для ремонта.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за последние сутки войска уничтожили танк Leopard немецкого производства на Донецком направлении спецоперации.

Кроме того, российская армия уничтожила арсенал ракетного вооружения и боеприпасов противника в Черниговской области Украины.