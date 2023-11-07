Силы ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА над Чёрным морем и Крымом

Силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Чёрным морем и Крымским полуостровом.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией города было сбито пять БПЛА.

Позже стало известно, что в Севастополе обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома.