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МО: пресечена попытка атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму

Минобороны: ПВО сбиты восемь ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым

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Пресечена попытка атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму. Все ракеты были сбиты силами ПВО.
МО: пресечена попытка атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым», — заявили в ведомстве.

В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над городом были сбиты две воздушные цели.

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