МО: пресечена попытка атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму
Минобороны: ПВО сбиты восемь ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым», — заявили в ведомстве.
В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над городом были сбиты две воздушные цели.