Развожаев: по предварительным данным, над Севастополем сбиты две воздушные цели
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Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал он в Telegram.
По данным ЕДДС, обломки упали, в частности, на территории школы.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, в городе работает система ПВО.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.