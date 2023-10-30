Развожаев: по предварительным данным, над Севастополем сбиты две воздушные цели

По предварительным данным, над Севастополем были сбиты две воздушные цели.

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Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал он в Telegram. По данным ЕДДС, обломки упали, в частности, на территории школы. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, в городе работает система ПВО. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.