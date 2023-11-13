Мужчина ранен из-за боеприпаса, сброшенного с беспилотника ВСУ в Курской области
- РИА Новости
«Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас», — написал он в Telegram.
По словам главы региона, в результате происшествия мужчина получил ранение.
Его доставили в больницу, где оказали первичную медпомощь и удалили осколки, после чего он был отпущен домой на амбулаторное лечение.
Ранее Старовойт сообщил, что один человек получил осколочные ранения в результате того, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.