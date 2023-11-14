МО России: в ночь на 14 ноября перехвачено четыре БПЛА ВСУ
- РИА Новости
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что системы ПВО уничтожили беспилотники над территориями Тамбовской, Брянской, Московской и Орловской областей.
11 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.