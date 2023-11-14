МО России: в ночь на 14 ноября перехвачено четыре БПЛА ВСУ

В ночь на 14 ноября над территорией России было перехвачено четыре украинских беспилотника, сообщает российское Минобороны.

РИА Новости

«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Отмечается, что системы ПВО уничтожили беспилотники над территориями Тамбовской, Брянской, Московской и Орловской областей. 11 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.