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Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить атаку БПЛА в Белгородской области

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Средства ПВО перехватили БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Кировского района со стороны ВСУ.

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