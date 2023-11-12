Средства ПВО пресекли попытку Киева совершить атаку БПЛА в Белгородской области

Средства ПВО перехватили БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Кировского района со стороны ВСУ.

11 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.