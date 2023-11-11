Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Кировского района со стороны ВСУ.
- РИА Новости
«В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения», — заявил он.
Ранее сообщалось, что украинские военные сбросили с беспилотников боеприпасы на районы Донецка.
Позже стало известно об одном пострадавшем.
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