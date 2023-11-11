Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя при обстреле города ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Кировского района со стороны ВСУ.

РИА Новости

«В результате обстрела Кировского района по улице Кирова погиб мужчина 1953 года рождения», — заявил он. Ранее сообщалось, что украинские военные сбросили с беспилотников боеприпасы на районы Донецка. Позже стало известно об одном пострадавшем.