Пленный солдат ВСУ Пиявка отказался от обмена, решив остаться в России
«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию», — сказал он.
Как сообщает РИА Новости, военный также выступил с критикой в адрес своего командования.
«Нас кинули как мяса кусок», — добавил Пиявка.
Ранее украинский военнопленный, который добровольно сдался российским войскам на Купянском направлении, рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову, что в 42-й бригаде Вооружённых сил Украины командиры бьют подчинённых.
Кроме того, украинские пленные рассказали, что командиры дали им неправильные координаты.