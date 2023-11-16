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Пленный солдат ВСУ Пиявка отказался от обмена, решив остаться в России

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Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.

«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию», — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, военный также выступил с критикой в адрес своего командования. 

«Нас кинули как мяса кусок», — добавил Пиявка. 

Ранее украинский военнопленный, который добровольно сдался российским войскам на Купянском направлении, рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову, что в 42-й бригаде Вооружённых сил Украины командиры бьют подчинённых.

Кроме того, украинские пленные рассказали, что командиры дали им неправильные координаты.

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