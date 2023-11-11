Украинские пленные рассказали, что командиры дали им неправильные координаты

Украинское командование выдало своим военнослужащим неправильные координаты, а само не стало высаживаться на левом берегу Днепра. Об этом заявили морпехи Вооружённых сил Украины, которые в ходе боя сдались в плен российским военным.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

11 украинских военнослужащих взяты в плен.

«На левом берегу оказался при помощи моторной лодки, а в плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти», — сказал пленный ВСУ на видео, которое опубликовало Минобороны России.

Он добавил, что при переправе на левый берег офицеров с ними не было.

По словам другого украинского пленного, во время высадки десанта офицеры находились в тылу.

Ранее стало известно, что бойцов подразделения группировки «Днепр» представили к получению госнаград за отражение атак украинских войск на Херсонском направлении фронта.