Бойцов группировки «Днепр» представили к наградам за отражение атак под Херсоном
- РИА Новости
Как отметило ведомство, 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.
11 украинских военнослужащих взяты в плен.
Личный состав проявил мужество и героизм во время пресечения атаки противника, сообщает министерство.
«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам», — говорится в заявлении.
Также стало известно, что российские бойцы отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении.