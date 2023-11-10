Бойцов группировки «Днепр» представили к наградам за отражение атак под Херсоном

Бойцов подразделения группировки «Днепр» представили к получению госнаград за отражение атак украинских войск на Херсонском направлении фронта, говорится в сводке Минобороны России.

Как отметило ведомство, 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены украинские военные из 36-й бригады Морской пехоты ВСУ. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

11 украинских военнослужащих взяты в плен.

Личный состав проявил мужество и героизм во время пресечения атаки противника, сообщает министерство.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что российские бойцы отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении.