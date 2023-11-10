ВС России отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

Российская армия в течение недели вела активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак ВСУ, сообщает Минобороны России.

«На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что потери армии Украины на данном направлении составили до 495 человек, пять танков, 32 бронемашины.

Ранее российские войска за сутки поразили объединённый командный пункт 10-го армейского корпуса ВС Украины в Запорожской области.