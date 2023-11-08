МО: ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Работина в Запорожской области
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В сводке ведомства сказано, что подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВС Украины в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.
Кроме того, российские войска за сутки поразили объединённый командный пункт 10-го армейского корпуса ВС Украины в Запорожской области.