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МО: ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Работина в Запорожской области

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В Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Работина и Новопрокоповки в Запорожской области.
МО: ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Работина в Запорожской области
  • Gettyimages.ru

В сводке ведомства сказано, что подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВС Украины в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

Кроме того, российские войска за сутки поразили объединённый командный пункт 10-го армейского корпуса ВС Украины в Запорожской области.

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