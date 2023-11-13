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Военнопленный рассказал, что в 42-й бригаде ВСУ командиры бьют подчинённых 

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Украинский военнопленный, который добровольно сдался российским войскам на Купянском направлении, рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову, что в 42-й бригаде Вооружённых сил Украины командиры бьют подчинённых.
Военнопленный рассказал, что в 42-й бригаде ВСУ командиры бьют подчинённых 
  • Gettyimages.ru

Он добавил, что также в бригаде распространён алкоголизм. По его словам, один из ротных совершил самоубийство.

Пленный также сообщил, что он с сослуживцами проходил подготовку в Албании, их там учили воевать в горах. При этом украинец рассказал, что не понял, как ему могли пригодиться подобные навыки в районе Купянска в Харьковской области. 

Он призвал своих товарищей сложить оружие.

Ранее попавший в плен боец 63-й отдельной мехбригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил, что украинским военным, которых призвали в рамках мобилизации, не дают вооружение и технику НАТО, поскольку власти боятся их мятежа. 

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