Военнопленный рассказал, что в 42-й бригаде ВСУ командиры бьют подчинённых
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Он добавил, что также в бригаде распространён алкоголизм. По его словам, один из ротных совершил самоубийство.
Пленный также сообщил, что он с сослуживцами проходил подготовку в Албании, их там учили воевать в горах. При этом украинец рассказал, что не понял, как ему могли пригодиться подобные навыки в районе Купянска в Харьковской области.
Он призвал своих товарищей сложить оружие.
Ранее попавший в плен боец 63-й отдельной мехбригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил, что украинским военным, которых призвали в рамках мобилизации, не дают вооружение и технику НАТО, поскольку власти боятся их мятежа.