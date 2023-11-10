Украинский военнопленный: мобилизованным солдатам ВСУ не дают оружие НАТО
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«Они нам не выдают натовское оружие, потому что мы можем пойти против них, против Киева», — поделился он с РИА Новости.
По словам пленного, речь идёт о тех частях, где находится большое число мобилизованных украинцев. Это связано с негативным отношением к украинскому правительству среди личного состава, поскольку бойцов часто обманывают, говоря о ходе боёв, отметил он.
Ранее пленный солдат ВСУ Виталий Гурин сообщил, что многие подразделения ВСУ на 80% состоят из заключённых.