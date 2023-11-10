Украинский военнопленный: мобилизованным солдатам ВСУ не дают оружие НАТО

Украинским военным, которых призвали в рамках мобилизации, не дают вооружение и технику НАТО, поскольку власти боятся их мятежа, сообщил попавший в плен боец 63-й отдельной мехбригады ВСУ Юрий Кузьмич.

«Они нам не выдают натовское оружие, потому что мы можем пойти против них, против Киева», — поделился он с РИА Новости.

По словам пленного, речь идёт о тех частях, где находится большое число мобилизованных украинцев. Это связано с негативным отношением к украинскому правительству среди личного состава, поскольку бойцов часто обманывают, говоря о ходе боёв, отметил он.

Ранее пленный солдат ВСУ Виталий Гурин сообщил, что многие подразделения ВСУ на 80% состоят из заключённых.