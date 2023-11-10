Украинский пленный: многие подразделения ВСУ на 80 % состоят из заключённых
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«Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключённые — 80% с моего призыва, с нашей роты», — рассказал он на видео Минобороны России.
Как сообщило РИА Новости, Гурин поделился, что сам он был осуждён за кражу видеомагнитофона из чужой квартиры. На теле пленного солдата можно увидеть татуировку с орлом и свастикой.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.