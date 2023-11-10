Украинский пленный: многие подразделения ВСУ на 80 % состоят из заключённых

В некоторых подразделениях украинской армии до 80% личного состава составляют бывшие заключённые, сообщил военнопленный ВСУ Виталий Гурин.

«Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключённые — 80% с моего призыва, с нашей роты», — рассказал он на видео Минобороны России.

Как сообщило РИА Новости, Гурин поделился, что сам он был осуждён за кражу видеомагнитофона из чужой квартиры. На теле пленного солдата можно увидеть татуировку с орлом и свастикой.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.