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Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

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Во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, большая часть жителей уехала. Об этом заявил российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне
  • РИА Новости

«Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа», — приводит РИА Новости его слова.

Кастюкевич подчеркнул, что людей оставили без еды, воды и медицинской помощи, наблюдаются перебои с подачей электричества.

«Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали», — отметил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса.

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