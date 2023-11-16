Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

Во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, большая часть жителей уехала. Об этом заявил российский сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Сейчас там всё очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа», — приводит РИА Новости его слова.

Кастюкевич подчеркнул, что людей оставили без еды, воды и медицинской помощи, наблюдаются перебои с подачей электричества.

«Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали», — отметил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса.