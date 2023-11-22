Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы взрывах на западном побережье полуострова и пожаре на Сакской ТЭЦ.