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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено

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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено
  • РИА Новости

Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы взрывах на западном побережье полуострова и пожаре на Сакской ТЭЦ.

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