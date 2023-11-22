Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено
- РИА Новости
Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы взрывах на западном побережье полуострова и пожаре на Сакской ТЭЦ.