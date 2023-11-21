В Крыму опровергли слухи о взрывах на западе полуострова и пожаре на Сакской ТЭЦ

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы взрывах на западном побережье полуострова и пожаре на Сакской ТЭЦ.

«Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории... На западе Крыма, как и в других районах полуострова, всё спокойно», — сообщил он в Telegram.

Ранее ряд украинских Telegram-каналов сообщали о якобы громких взрывах в Евпатории и Саках на западном побережье Крыма и пожаре на Сакской ТЭЦ.

В октябре губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что видеоролики о якобы взрыве являются фейковыми, в городе не было никаких взрывов.