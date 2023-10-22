Развожаев опроверг информацию о взрыве в Севастополе

Видеоролики о якобы взрыве в Севастополе являются фейковыми, в городе не было никаких взрывов, заявил губернатор Михаил Развожаев.

В своём Telegram он также назвал ложью сообщения о работе средств противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО находились в состоянии боеготовности, однако до города не долетало никаких воздушных целей.

«Все оперативные службы продолжают контроль обстановки. Доверяйте информации только из официальных источников», — написал Развожаев.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу и перекрыли движение на Крымском мосту.

Однако спустя время в городе отменили тревогу, движение на мосту восстановлено.