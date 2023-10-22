Развожаев опроверг информацию о взрыве в Севастополе
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В своём Telegram он также назвал ложью сообщения о работе средств противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО находились в состоянии боеготовности, однако до города не долетало никаких воздушных целей.
«Все оперативные службы продолжают контроль обстановки. Доверяйте информации только из официальных источников», — написал Развожаев.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу и перекрыли движение на Крымском мосту.
Однако спустя время в городе отменили тревогу, движение на мосту восстановлено.