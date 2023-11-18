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Морская авиация ЧФ перехватила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ

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Морская авиация Черноморского флота России за сутки перехватила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины.
Морская авиация ЧФ перехватила семь безэкипажных катеров и катер с десантом ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Как сказано в сводке ведомства, морская авиация Черноморского флота в 80 км западнее Севастополя в акватории Чёрного моря уничтожила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров ВМС Украины.

17 ноября морская авиация Черноморского флота России нашла и уничтожила семь украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ, которые двигались в сторону Крыма.

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