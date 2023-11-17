У побережья Крымского полуострова: в МО РФ заявили об уничтожении двух украинских противокорабельных ракет «Нептун»

Российские средства ПВО утром 17 ноября уничтожили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим в зоне СВО ВС РФ отразили 14 атак противника на Донецком направлении. Также пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ.

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских противокорабельных ракет «Нептун» над акваторией Чёрного моря, у побережья Крыма.

«17 ноября около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» на объекты на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в Telegram.

Уточняется, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские средства поражения.

Напомним, в прошлый раз в МО РФ сообщили об уничтожении ракеты «Нептун» 9 ноября. Как уточнили в ведомстве, дежурные силы ПВО также обнаружили ракету над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова.

Сводки группировок ВС РФ в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что на Донецком направлении отражено 14 атак ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 14 атак, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Артёмово, Георгиевка и Новомихайловка», — сказал он.

По оценкам российских военных, противник потерял на этом направлении до 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены танк ВСУ и три автомобиля.

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В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три 155-мм гаубицы М777 и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов в районах н. п. Новоандреевка и Липовое (ДНР).

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что при поддержке артиллерии пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и севернее Приютного. Уничтожены боевая бронированная машина, пикап и живая сила противника.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» поразили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Новоивановки и буксируемую гаубицу FH70 возле Темировки (Запорожская область).

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов, в том числе кочующий миномёт на базе автомобиля Humvee (HMMWV) американского производства.

Наряду с этим авиация и артиллерия ударили по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ возле н. п. Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Доброволье, Угледар, Новодонецкое, Урожайное, Старомайорское и Макаровка (ДНР).

По оценкам российских военных, за сутки противник потерял на Южнодонецком направлении около 70 человек убитыми и ранеными, станцию РЭБ и две боевые бронированные машины.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки и Загоруйковки, используя результаты ударов авиации и артиллерии.

Кроме того, экипажи самолётов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и взводным опорным пунктам 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Степовой Новосёловки и Берестового.

Наряду с этим расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 54-й механизированной и 68-й егерской бригад в районах Загоруйковки и Сергеевки.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе Невского.

В общей сложности противник потерял на этом направлении до роты живой силы, танк Т-64, две боевые машины пехоты БМП-1 и два беспилотника.