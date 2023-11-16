Кадыров показал видео уничтожения сил ВСУ на западной окраине Клещеевки

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили личный состав украинской армии на западной окраине населённого пункта Клещеевка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своём Telegram-канале он опубликовал видео ликвидации сил противника. По его словам, операцию выполняли артиллеристы 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС России.

«Если на той стороне не хотят сложить оружие и воспользоваться единственно верным шансом, чтобы выжить, такой исход ждёт каждое подразделение ВСУ», — написал Кадыров.

14 ноября советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что за два дня ВСУ потеряли почти 30 военнослужащих, пытаясь вернуть позиции в районе Клещеевки.