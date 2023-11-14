Гагин: за двое суток ВСУ потеряли почти 30 бойцов в районе Клещеевки
- AP
Он отметил, что ВСУ, вероятно, поставили задачу вернуть ранее утраченные позиции.
«Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек», — цитирует ТАСС Гагина.
По его словам, ВС России удалось расширить серую зону в районе Клещеевки.
Ранее российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении у Загоруйковки и Тимковки.
Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.