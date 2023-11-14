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Гагин: за двое суток ВСУ потеряли почти 30 бойцов в районе Клещеевки

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За двое суток украинские войска потеряли почти 30 военнослужащих, пытаясь вернуть позиции в районе Клещеевки, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Гагин: за двое суток ВСУ потеряли почти 30 бойцов в районе Клещеевки
  • AP

Он отметил, что ВСУ, вероятно, поставили задачу вернуть ранее утраченные позиции.

«Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек», — цитирует ТАСС Гагина.

По его словам, ВС России удалось расширить серую зону в районе Клещеевки.

Ранее российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении у Загоруйковки и Тимковки. 

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

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