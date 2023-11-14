Гагин: за двое суток ВСУ потеряли почти 30 бойцов в районе Клещеевки

За двое суток украинские войска потеряли почти 30 военнослужащих, пытаясь вернуть позиции в районе Клещеевки, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что ВСУ, вероятно, поставили задачу вернуть ранее утраченные позиции.

«Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек», — цитирует ТАСС Гагина.

По его словам, ВС России удалось расширить серую зону в районе Клещеевки.

Ранее российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении у Загоруйковки и Тимковки.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.