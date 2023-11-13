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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

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Российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении у Загоруйковки и Тимковки.
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
  • Gettyimages.ru

«На Купянском направлении... отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.

Кривонос добавил, что российские войска обладают достаточным количеством ресурсов для продолжения боевых действий.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта.

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