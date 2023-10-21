Генерал ВСУ Кривонос признал, что ВС России наступают на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом военный сказал в интервью телеканалу «Прямой».
«Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определённые моменты привели к успеху», — цитирует Кривоноса РИА Новости.
По его словам, на основных направлениях фронта в настоящий момент фиксируются серьёзные бои.
Кривонос добавил, что российские войска обладают достаточным количеством ресурсов для продолжения боевых действий.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта.