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Генерал ВСУ Кривонос признал, что ВС России наступают на Купянском направлении

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Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.
Генерал ВСУ Кривонос признал, что ВС России наступают на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом военный сказал в интервью телеканалу «Прямой».

«Что касается Купянского направления, то противник активно наступает, определённые моменты привели к успеху», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

По его словам, на основных направлениях фронта в настоящий момент фиксируются серьёзные бои.

Кривонос добавил, что российские войска обладают достаточным количеством ресурсов для продолжения боевых действий.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта.

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