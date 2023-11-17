Минобороны России: силы ПВО уничтожили у побережья Крыма две украинские ракеты

В Минобороны России заявили, что силы ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма две украинские противокорабельные ракеты «Нептун».

«17 ноября около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» на объекты на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в своём Telegram.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации двух целей в акватории над Северным молом