RT в Telegram
Подпишись

Минобороны России: силы ПВО уничтожили у побережья Крыма две украинские ракеты

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что силы ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма две украинские противокорабельные ракеты «Нептун».
Минобороны России: силы ПВО уничтожили у побережья Крыма две украинские ракеты
  • РИА Новости

«17 ноября около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» на объекты на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в своём Telegram.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря у побережья Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации двух целей в акватории над Северным молом

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить