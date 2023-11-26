«Буян» с «Калибром»: как малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» усилит российский флот

На морских полигонах Балтийского флота начались испытания малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» «Наро-Фоминск». После завершения всех необходимых проверок судно войдёт в состав Балтфлота. Корабли этой серии вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», 100-мм артиллерийской автоматической установкой А-190М «Универсал» и двумя турельными пусковыми установками 3М-47 «Гибка Р». «Буяны-М» предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. По словам аналитиков, за годы использования данные МРК зарекомендовали себя как эффективное оружие.

Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» начал проходить испытания на морских полигонах Балтийского флота, сообщили в Минобороны РФ.

«Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»... приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ (Балтийского флота. — RT). О начале испытаний было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

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Представители завода совместно с экипажем корабля и членами государственной приёмной комиссии проводят манёвренные и скоростные испытания МРК, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения, а также навигационных и радиотехнических средств, отметили в военном ведомстве.

По завершении морской части программы испытаний начнётся ревизия корабля, в рамках которой заводом-изготовителем будет проведено «контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние малого ракетного корабля, его оборудования и всех имеющихся на нём средств».

После подписания приёмопередаточного акта на корабле будет поднят военно-морской флаг и «Наро-Фоминск» войдёт в состав Балтфлота. Как ожидается, это произойдёт до конца текущего года. Корабль будет нести службу в соединении, уточнили в пресс-службе ЗВО.

Ракетный «Буян»

Напомним, многоцелевой МРК «Наро-Фоминск» относится к проекту 21631 «Буян-М», разработанному Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Строительство кораблей этой серии началось в 2010 году на предприятии АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (входит в судостроительную корпорацию «АК Барс»).

«Наро-Фоминск» был заложен в феврале 2018 года и спущен на воду в декабре 2022-го. Это 11-й корабль из 12 запланированных к постройке судов этой серии.

Спуск на воду МРК «Наро-Фоминск»

РИА Новости

© Максим Богодвид

На вооружении ВМФ РФ уже находятся МРК «Град Свияжск» (головной корабль проекта), «Углич», «Великий Устюг», «Зелёный Дол», «Серпухов», «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град». 12-м кораблём серии должен стать «Ставрополь». Его закладка была осуществлена в один год с «Наро-Фоминском».

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, «Буяны-М» предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Они способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах.

Корабли проекта относятся к классу «река — море». Это означает, что «Наро-Фоминск» может перемещаться как по морю, так и по внутренним водным путям России. Это достигается в том числе за счёт малой осадки корабля, которая составляет 2,6 м. Помимо этого, установленный на кораблях водомётный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье.

По данным еженедельника «Звезда», водоизмещение кораблей проекта 21631 достигает 949 т, максимальная скорость — 25 узлов, длина — 74,1 м, а ширина — 11 м. Экипаж судна насчитывает около 50 человек. «Буян-М» способен развивать максимальную скорость хода до 25 узлов. Дальность плавания корабля на экономичном ходу составляет 2500 миль. Запасы топлива и провизии позволяют «Буянам-М» работать без пополнения ресурсов до десяти суток.

Как отмечают в Минобороны, корабли этого проекта отличаются эффективным потенциалом благодаря наличию «внушительного набора самого современного боевого вооружения».

Основной ударной силой «Буянов» являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Они запускаются из расположенного в кормовой части универсального корабельного стрельбового комплекса 3Р-14 УКСК, который рассчитан на восемь боеприпасов. Помимо «Калибров», этот комплекс может применяться и для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс», известных также под экспортным названием «Яхонт».

Историк флота Дмитрий Жаворонков не исключает, что благодаря наличию на борту «Буянов-М» 3Р-14 УКСК корабли этого проекта в дальнейшем могут быть модернизированы и для запуска новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Практически все ракетные корабли от «Буяна-М» до фрегатов проекта 22350 в состоянии использовать не только всё семейство ракет «Калибр» или «Оникс», но и в перспективе могут работать с гиперзвуковыми «Цирконами». То есть УКСК в состоянии применять гиперзвуковые ракеты, что уже благополучно показал головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», — заявил аналитик в беседе с RT.

Кроме того, «Буяны-М» вооружены одноствольной 100-мм артиллерийской автоматической установкой А-190М «Универсал», 30-мм 12-ствольным зенитным артиллерийским комплексом обороны ближнего рубежа АК-630М1-2 «Дуэт» и двумя турельными пусковыми установками 3М-47 «Гибка Р», которые могут применять зенитные управляемые ракеты из состава ПЗРК «Игла» или «Игла-М».

В дополнение к этому на кораблях этой серии размещаются по две 14,5-мм морские тумбовые пулемётные установки МТПУ и по три 7,62-мм пулемёта.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проекта представлены двумя пусковыми установками комплекса постановки помех ПК-10 «Смелый» и комплексом радиоэлектронного противодействия ТК-25.

«Положительный боевой опыт»

В настоящее время в корпорации «АК Барс» прорабатывается вопрос о модернизации серии «Буян-М». Кроме того, в компании подготовили экспортный вариант проекта под названием 21635 «Сарсар». Его предлагается строить в четырёх вариантах: малый ракетный корабль, сторожевой корабль, малый противолодочный корабль и патрульный корабль.

«Каждый из этих вариантов имеет своё назначение, выполняет свои задачи, имеет собственные кораблестроительные элементы и состав вооружения», — пояснил в 2021 году глава «АК Барса» Ренат Мистахов.

Как напоминают эксперты, корабли проекта «Буян-М» уже имеют серьёзный опыт боевого применения. Впервые они были опробованы в условиях реального вооружённого конфликта в октябре 2015 года, когда МРК «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» нанесли из акватории Каспийского моря удары «Калибрами» по объектам террористов в Сирии.

«Производился дальний пуск ракетой, которая проходила в том числе над территорией других государств, разумеется, по предварительной договорённости. Это был очень положительный боевой опыт. Ракетное оружие было применено по береговым целям, расположенным на существенном удалении от берега. Цели были поражены», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» в акватории Невы на репетиции морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Александр Гальперин

Минобороны РФ сообщало об использовании малых ракетных кораблей и при нанесении ударов по объектам ВСУ в ходе специальной военной операции. Ведомство при этом не уточнило название и серию данных судов, однако аналитики полагают, что это были как раз «Буяны-М».

«Они хорошо себя показали в Сирии, а теперь, скорее всего, работают и в рамках СВО», — отметил в комментарии RT капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Аналитик добавил, что «Буяны-М» могут поражать как наземные, так и надводные цели.

«Корабль достаточно эффективен, тем более он может выполнять задачи не только в море, но и в других водоёмах, в частности на Ладожском озере. Дальность ракет «Калибр» достаточно приличная. Поступление в состав ВМФ РФ таких кораблей наряду с МРК «Каракурт», безусловно, укрепляет наш флот», — заключил Дандыкин.