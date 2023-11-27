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KMZ: первые морские дроны будут поставлены Минобороны России до конца года

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Первые российские морские дроны будут поставлены Минобороны России до конца 2023 года и испытаны в зоне СВО.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко.

По его словам, с ведомством уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые должны быть отправлены до конца этого года.

«Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», — сказал Даниленко.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз.

Также сообщалось, что Минобороны досрочно получило все ракеты «Вихрь-1» в рамках оборонзаказа.

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