Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что объёмы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения по сравнению с началом прошлого года выросли почти в пять раз, БПЛА — в 16 раз.

Об этом он сказал на коллегии ведомства.

«Объёмы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.

Ранее сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал платформы дистанционного управления танковым пулемётом Калашникова (ПКТ).