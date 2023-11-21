Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз
- РИА Новости
Об этом он сказал на коллегии ведомства.
«Объёмы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.
Ранее сообщалось, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал платформы дистанционного управления танковым пулемётом Калашникова (ПКТ).