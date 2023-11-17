В России разработали модули дистанционного управления танковым пулемётом
«Ростех» разработал модули дистанционного управления танковым пулемётом
- РИА Новости
Об этом рассказали в российской госкорпорации «Ростех».
«КРЭТ госкорпорации «Ростех» разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулемётом ПКТ», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что на модуль установлены камеры высокого разрешения, которые предоставляют возможность наблюдать и точно поражать выбранную цель.
В компании уточнили, что четыре разработанных устройства уже переданы российским бойцам в зону специальной военной операции. Ещё пять установок будут поставлены до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».