В России разработали модули дистанционного управления танковым пулемётом

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал платформы дистанционного управления танковым пулемётом Калашникова (ПКТ).

Об этом рассказали в российской госкорпорации «Ростех».

«КРЭТ госкорпорации «Ростех» разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулемётом ПКТ», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что на модуль установлены камеры высокого разрешения, которые предоставляют возможность наблюдать и точно поражать выбранную цель.

В компании уточнили, что четыре разработанных устройства уже переданы российским бойцам в зону специальной военной операции. Ещё пять установок будут поставлены до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».