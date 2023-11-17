RT в Telegram
Подпишись

В России разработали модули дистанционного управления танковым пулемётом

«Ростех» разработал модули дистанционного управления танковым пулемётом

Короткая ссылка
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал платформы дистанционного управления танковым пулемётом Калашникова (ПКТ).
В России разработали модули дистанционного управления танковым пулемётом
  • РИА Новости

Об этом рассказали в российской госкорпорации «Ростех».

«КРЭТ госкорпорации «Ростех» разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулемётом ПКТ», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что на модуль установлены камеры высокого разрешения, которые предоставляют возможность наблюдать и точно поражать выбранную цель.

В компании уточнили, что четыре разработанных устройства уже переданы российским бойцам в зону специальной военной операции. Ещё пять установок будут поставлены до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить