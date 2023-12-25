Россия опередила Запад по производству вооружений
По словам министра, Россия начала раньше Запада набирать темп производства.
«Мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».
Также стало известно, что в зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».