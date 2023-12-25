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Россия опередила Запад по производству вооружений

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Россия опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, Россия начала раньше Запада набирать темп производства.

«Мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».

Также стало известно, что в зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».

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