«Украинский конфликт привёл к серьёзным потрясениям»: почему на Западе заговорили о провале антироссийской стратегии

Германии нужно иметь дело с Россией — крупнейшей страной в мире, которая входит в Совбез ООН и граничит с ЕС, заявил посол ФРГ в РФ. Он также добавил, что на Украине важно добиться установления прочного мира. Со своей стороны, премьер-министр Словакии выразил уверенность в том, что отныне Россия будет диктовать условия в ситуации с Украиной. Кроме того, Роберт Фицо указал, что западная антироссийская стратегия не сработала, и призвал ЕС прекратить поставки оружия Киеву. В свою очередь, американские СМИ пишут, что Вашингтону придётся считаться с реальностью «тупиковой ситуации» по Украине и заставить киевский режим сесть за стол переговоров. С точки зрения аналитиков, на Западе действительно присутствует определённая усталость от Украины, однако ожидать отказа от антироссийской политики Вашингтона и Брюсселя не стоит.

Германии нужно взаимодействовать с Россией, которая остаётся географически крупнейшей страной в мире, является постоянным членом Совбеза ООН и граничит с Евросоюзом. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Александр Ламбсдорф в интервью RND, отвечая на вопрос, должны ли в Берлине «продолжать считаться» с Москвой.

«У нас совершенно разные взгляды на фундаментальные вопросы. Нынешняя российская общественная модель противоречит нашим ценностям — либерализму, толерантности и прежде всего мирному разрешению конфликтов. Однако Россия была и остаётся самой большой по площади страной в мире, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Поэтому мы должны иметь дело с Россией», — констатировал Ламбсдорф.

По его словам, первой целью Запада должно стать скорейшее прекращение украинского конфликта и «достижение прочного мира на основе международного права».

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Отвечая на вопрос, насколько сложным было начало работы на посту посла ФРГ в России, Ламбсдорф, который занимает эту должность уже четыре месяца, заявил, что российская сторона «по большей части ведёт себя корректно» по отношению к дипломатам из ФРГ.

Как заявил со своей стороны премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью InfoVojna, отныне РФ будет диктовать условия на переговорах с украинской стороной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

AP

© Petr David Josek

«Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях… Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры», — приводит слова словацкого премьера РИА Новости.

Фицо также выразил уверенность, что российское присутствие сохранится в Крыму, Донецке и Луганске, и призвал Евросоюз перестать отправлять на Украину оружие, поскольку это не работает.

«Разжигая бесконечный конфликт»

Сложности в реализации антироссийской стратегии Запада отмечают и американские СМИ. Так, издание The Nation опубликовало 21 декабря статью колумниста Росса Баркана под названием «Пришло время вести переговоры с Россией». Автор утверждает, что Вашингтону придётся считаться с тем, что стратегия США по Украине провалилась.

«Администрации Байдена придётся считаться с тем, что в действительности десятки миллиардов (долларов. — RT) военной помощи в лучшем случае помогли достичь тупиковой ситуации и что любые попытки уничтожить Россию так, как этого по-прежнему хотят Зеленский и его союзники, могут спровоцировать третью мировую войну, притом что у каждой из сторон имеются ядерные арсеналы настолько крупные, что способны неоднократно стереть человечество с лица земли», — говорится в материале The Nation.

Однако «конечной целью должен быть мир», пишет журналист. По его словам, оружие, которое Запад поставляет киевскому режиму, «не даёт обещанных результатов», правительства США и Украины «по умолчанию просто требуют большего», а податливые СМИ «бьют в барабан, разжигая бесконечный конфликт». При этом американские налогоплательщики «справедливо обеспокоены», поскольку они никогда не голосовали «за бесконечное финансирование» украинского конфликта, который ведётся за многие тысячи километров.

Автор статьи также считает, что США нужно заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, поскольку сам он не сможет этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота.

На следующий день американское издание The Hill обнародовало материал под названием «Могут ли США позволить Украине проиграть?», в котором обозреватель Элиот Уилсон пишет, что без дальнейшей помощи со стороны Соединённых Штатов европейские страны не смогут восполнить образовавшуюся нехватку средств, и Украина, «вероятно, ослабнет в преддверии наступления России, которое та с новыми силами начнёт следующей весной».

«На этот раз Киев, возможно, падёт, (и. — RT) Зеленский, возможно, будет вынужден бежать, а иначе погибнет во время обороны своей столицы», — говорится в материале.

«Дефицит ресурсов»

По мнению экспертов, на Западе всё чаще появляются мнения о провале стратегии США и их союзников по противодействию России посредством раздувания украинского конфликта. Однако, как считают политологи, коллективный Запад, по всей видимости, намерен изменить концепцию.

«Западные страны начинают испытывать явный дефицит ресурсов для того, чтобы продолжать реализацию американского плана. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это попытка пересмотреть и переформатировать стратегию по противоборству с РФ», — заявил в беседе с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Он не исключил, что Запад может добиваться заморозки украинского конфликта «под видом переговоров».

«Речь идёт о замораживании ситуации по линии боевого соприкосновения. Это возвращает к вопросу о том, что Западу нужен не мир, не новые взаимоотношения с Россией, а формальное перемирие, чтобы перевести дух, переформатировать свою военную промышленность. На Западе не готовы к признанию справедливости российских требований в сфере безопасности», — уверен Евстафьев.

При этом он назвал неправдоподобным сценарий, согласно которому президент США Джо Байден мог бы «принудить Зеленского» к мирным переговорам с Россией.

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«При нынешней американской администрации это едва ли возможно, поскольку переговоры в таком формате — это неизящный способ политического самоубийства. Причём не только для администрации Байдена, но и для Зеленского, поскольку это путь к гражданскому противостоянию внутри Украины», — пояснил Евстафьев.

Схожего мнения придерживается старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, несмотря на то что позиция некоторых европейских политиков и даже глав государств ЕС кажется более прагматичной, чем раньше, стоит помнить, что «замороженная ситуация на Украине» может быть крайне опасной для РФ.

«В таком случае Россия получит под боком анклав, засылающий диверсантов на её земли и пытающийся проводить атаки по ВС РФ, причём с благословения НАТО. Именно поэтому Россия намерена дойти до логического завершения СВО с достижением всех её целей, включая задачу раз и навсегда избежать варианта превращения Украины в агрессивное антироссийское государство», — говорит Камкин.

Владимир Зеленский и Джо Байден

AP

© Evan Vucci

Рост числа «более прагматичных» голосов в европейском политическом истеблишменте мог быть спровоцирован также усталостью чиновников от украинского конфликта.