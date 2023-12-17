«Информационное прикрытие»: как Германия видит процесс перевооружения Европы для борьбы с Россией

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе нужно вооружиться, чтобы противодействовать возможным угрозам со стороны России. По его словам, РФ сейчас существенно наращивает производство оружия и у европейских стран есть около 5—8 лет, чтобы «наверстать упущенное» как в вооружённых силах, так и в промышленности. При этом он допустил, что Европе придётся компенсировать недостающую Украине помощь со стороны США, правда, «не без затруднений». По мнению экспертов, именно с подачи Соединённых Штатов российской агрессией пугают на Западе, в частности власти Германии. Русофобские заявления нужны Вашингтону и его союзникам, чтобы оправдать повышающиеся траты на оборону, считают аналитики.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что Европе необходимо за несколько лет перевооружиться, поскольку Россия якобы угрожает европейским странам.

«У нас (стран ЕС. — RT) сейчас есть приблизительно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное — как в вооружённых силах, так и в промышленности, а также в обществе. Путин сейчас существенно наращивает производство вооружения... В то же время нужно очень серьёзно относиться к его угрозам в адрес балтийских государств, Грузии и Молдавии. Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия мы можем оказаться под угрозой. Но к тому времени мы будем к этому уже готовы», — утверждает Писториус, не приводя никаких подтверждений своим обвинениям в адрес РФ.

Министр обороны также допустил, что Европе придётся компенсировать недостающую Украине помощь со стороны США.

«Конечно, мы (страны ЕС. — RT) об этом говорим. Мы чётко понимаем, что, наверное, рано или поздно нам придётся компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет. Теоретически могут возникнуть такие сферы, где мы не сможем сразу, без затруднений всё компенсировать», — сказал он.

Как пояснил Писториус, в Европе исходят из того, что по сравнению с текущей ситуацией «в ближайшие десятилетия» США будут проявлять «большую активность» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причём независимо от того, кто станет следующим президентом Соединённых Штатов, и того, что произойдёт сокращение «американской активности» в Европе.

«Это означает, что мы, европейцы, должны проявлять большую активность для обеспечения безопасности на нашем континенте», — сказал министр обороны.

Кроме того, по словам Писториуса, Германия заинтересована в развитии военного сотрудничества с другими государствами «веймарского треугольника» — Францией и Польшей. Как отметил министр, все три страны должны изучить, как на основе планов по обороне НАТО «действовать вместе на восточном фланге» альянса и чего там можно «вместе достигнуть». После этого Писториус анонсировал свой рабочий визит в Польшу в 2024 году.

Ранее глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Сивера в интервью изданию Nasz Dziennik призвал страны НАТО, «находящиеся на восточном фланге», за три года нарастить потенциал для противодействия России, которая, по его словам, «способна восстановить ресурсы» именно за такой период времени. По словам Сивера, на востоке Североатлантического альянса должен появиться потенциал, «являющийся чётким сигналом сдерживания агрессии». Новое же правительство Польши не откажется от курса своих предшественников на наращивание армии и крупных закупок оружия, подчеркнул чиновник.

«Неприкрытая демонизация»

Напомним, о том, что ЕС готовятся к конфликту «высокой интенсивности», воспринимая Россию как угрозу номер один, ранее заявил президент Чехии Петр Павел.

Позднее, 6 декабря, глава Белого дома Джо Байден, выступая с обращением к конгрессу, сказал, что, если российский лидер Владимир Путин «возьмёт Украину, он на этом не остановится» и якобы обязательно атакует одну из стран Североатлантического альянса.

«Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он пойдёт дальше. Он вполне ясно дал это понять. Если Путин нападёт на (нашего. — RT) союзника по НАТО, если он продолжит действовать в этом ключе... мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм натовской территории. Тогда возникнет ситуация, к которой мы не стремимся и которой на сегодняшний день нет: американские войска будут биться с российскими», — заявил Байден.

Джо Байден

AP

© Alex Brandon

Слова главы Белого дома раскритиковал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув в беседе с журналистами, что США занимаются «абсолютно неприкрытой демонизацией» России, чтобы «обработать» своих конгрессменов и сенаторов и «продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны». Как отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном комментарии для СМИ, слова Байдена о возможной атаке РФ на НАТО нужны Белому дому для оправдания «баснословных трат» на сдерживание Москвы. По его словам, когда речь заходит о России, американские власти не гнушаются «любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи».

«Продиктованные из Вашингтона»

Как отметил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, именно с подачи Соединённых Штатов власти стран Запада, в частности Германии, Польши и Чехии, запугивают своих граждан, постоянно говоря о мифической «российской угрозе».

«Заявления германского оборонного министра Писториуса, наверняка сначала проинструктированного в Вашингтоне, символизируют в целом позицию нынешнего руководства ФРГ, как в голову укушенного русофобией. На Западе рассчитывают, что такая антироссийская истерия будет объединять разрозненное евро-атлантическое общество и отвлекать его от внутренних проблем. Но самое главное — это информационное прикрытие для огромных трат на вооружение и перевооружение армий НАТО. Поэтому слова о российской угрозе — это сугубо пропагандистские заявления, не имеющие под собой никаких объективных оснований», — сказал Камкин в комментарии RT.

Также по теме «Симпатии к ним растут»: эксперты — о возможности усиления альтернативных политических сил в Европе Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в случае победы России в конфликте на Украине в Европарламенте появится больше...

По его словам, учитывая, что США пытаются переложить немалую часть ответственности за продолжение горячей фазы украинского конфликта на Европу, в ЕС осознают, что с текущим уровнем оборонной промышленности эта стратегия вряд ли может быть реализована.

«Цель Вашингтона — оставить под своим контролем Европейский регион, но особо в него не вкладываться и за счёт делегирования полномочий по финансированию Украины окончательно добить экономическую независимость Европы. При этом сами европейцы понимают, что их оружие, которое они дозированно протестировали на Украине, — пережиток прошлого и необходимо разрабатывать принципиально новые образцы, принимать их на вооружение. Но даже с переходом экономики стран ЕС на военные рельсы это займёт не один и не два года, а скорее пять — восемь лет. Как раз о таком сроке и говорит Писториус», — пояснил эксперт.

Но, как отметил Камкин, в самом ЕС, кроме радикальных политиков, заседающих в Брюсселе, далеко не все готовы придерживаться такого сценария, поскольку экономика Европы на грани стагнации, склады оружия стран ЕС опустошены, а на их пополнение потребуются годы.

«Европейцы устали от украинского конфликта и необходимости помогать Киеву, но сейчас их пытаются приучить к мысли, что им самим придётся воевать с Россией. Причём в интересах не жителей Европейского континента, а Вашингтона, который хочет полного разрыва связей между РФ и ЕС и усиления конфронтации между сторонами. США фактически пытаются стравить РФ и Европу», — подчеркнул Камкин.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков придерживается схожей точки зрения. Он также считает, что все подготовительные мероприятия для противостояния России «диктуются и курируются Вашингтоном».

«Всё идёт от США: и в плане разговоров о перевооружении европейских стран, и того, как это будет выглядеть в реальности. Соединённым Штатам самим в перспективе может понадобиться оружие для поддержки борьбы Тайваня против Китая, поэтому делать безоговорочно ставку только на Украину они не хотят. Штаты расценивают страны ЕС как свой стратегический резерв и инструмент для ослабления России. И заявления европейцев, продиктованные им из Вашингтона, чётко укладываются в эту картину», — сказал Ермаков в комментарии RT.

По его словам, государствам Евросоюза придётся поддерживать Украину, поскольку это часть плана Вашингтона «по возвращению своего величия как геостратегического игрока».

Саммит НАТО

Gettyimages.ru

© Artur Widak/NurPhoto

«Это чётко вписывается в логику властей США. По их мнению, европейцы не должны рассчитывать всецело на американскую помощь и гарантии партнёров: им надо брать на себя большую часть ответственности за свою собственную безопасность, а также Украину. Соответственно, придётся больше тратить на оборону и транши Киеву — тут американцы планируют сэкономить. А то, что при таком раскладе экономика ЕС может рухнуть, в Белом доме никого не волнует. США хотят во что бы то ни стало перераспределить свои ресурсы, чтобы вести два крупных конфликта одновременно: один — в Европе, за счёт средств стран ЕС, а другой — своими силами и силами своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в обоих случаях они стремятся сохранить контроль над ситуацией и центрами принятия решений», — сказал Сергей Ермаков.