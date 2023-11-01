«Несмотря на поставки вооружения, киевский режим терпит поражение»: Шойгу заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Российские военные продвигаются вперёд в ходе СВО на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на ряде направлений, но в итоге лишь истощают силы и сталкиваются с деморализацией своих военнослужащих. Министр подчеркнул, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки западного вооружения.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак ВС РФ на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

«Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Силы ВСУ истощаются, растёт деморализация личного состава. Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение», — сказал Шойгу во вступительном слове на селекторном совещании.

Между тем, продолжил министр, группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение.

«Наши подразделения продвигаются вперёд, занимая более выгодные рубежи и позиции», — сказал министр.

Он также заявил, что российские расчёты противовоздушной обороны действуют успешно. Как полагает министр, российские средства ПВО смогут сбить все предполагаемые к поставке Украине самолёты F-16 примерно за 20 дней.

«За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки», — сказал Шойгу.

Шойгу: ВС России продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные рубежи

Он отметил, что 37 самолётов — это почти вдвое больше объёма обещанных Киеву F-16.

«То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — предположил Шойгу.

Обстановка в зоне СВО

Как следует из сводки МО РФ о ходе спецоперации, на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» отразили две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

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Противник потерял до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также гаубицу «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в районах н. п. Волочанск и Огурцово (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Петровское (ЛНР) и Серебрянского лесничества. В районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) поражены скопления живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку АS-90 производства Великобритании.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

ВСУ потеряли на этом направлении до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Противник потерял в этом секторе более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили живую силу 33, 65, 117 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). В результате боевых действий уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-30.

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На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 129 районах. Наряду с этим поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

Истребительная авиация ВКС России в течение прошедших суток сбила два самолёта Су-27 воздушных сил Украины в районах н. п. Куроедовка и Новосёловка (ДНР). Кроме того, средства ПВО и РЭБ перехватили восемь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган», а также управляемую авиационную бомбу JDAM. Наряду с этим уничтожено 48 украинских беспилотников.