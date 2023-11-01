Шойгу: ВС России продвигаются в зоне СВО и занимают более выгодные рубежи 

Вооружённые силы России продвигаются в зоне специальной военной операции, а также занимают более выгодные рубежи и позиции.

Об этом проинформировал в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, киевский режим терпит поражение, несмотря на то что страны НАТО поставляют ему новые виды вооружения.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что группировка ВС России продолжает вести активную оборону и наносит противнику эффективное огневое поражение.

«Наши подразделения продвигаются вперёд, занимая более выгодные рубежи и позиции», — заявил министр.

Он также отметил, что в боях особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады российской армии.

Шойгу добавил, что украинская армия истощается, среди личного состава растёт деморализация.