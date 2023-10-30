Time: ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского
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- © Iryna Rybakova
Об этом пишет газета Time со ссылкой на источники.
«Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента», — говорится в публикации.
По словам собеседника газеты, украинские военные хотят сидеть в окопах и держать оборону.
Ранее газета писала, что киевские власти до наступления зимы намерены уволить как минимум одного генерала ВСУ, ответственного за провальное контрнаступление украинской армии.