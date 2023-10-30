Time: ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского

Некоторые военнослужащие Вооружённых сил Украины отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу от Владимира Зеленского.

Об этом пишет газета Time со ссылкой на источники.

«Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента», — говорится в публикации.

По словам собеседника газеты, украинские военные хотят сидеть в окопах и держать оборону.

Ранее газета писала, что киевские власти до наступления зимы намерены уволить как минимум одного генерала ВСУ, ответственного за провальное контрнаступление украинской армии.