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Time: ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского

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Некоторые военнослужащие Вооружённых сил Украины отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу от Владимира Зеленского.
Time: ВСУ отказываются переходить в наступление даже по приказу Зеленского
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом пишет газета Time со ссылкой на источники. 

«Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента», — говорится в публикации. 

По словам собеседника газеты, украинские военные хотят сидеть в окопах и держать оборону. 

Ранее газета писала, что киевские власти до наступления зимы намерены уволить как минимум одного генерала ВСУ, ответственного за провальное контрнаступление украинской армии

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