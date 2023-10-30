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Time: Зеленский готовится уволить одного из генералов ВСУ за провал на фронте

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Киевские власти до наступления зимы намерены уволить как минимум одного генерала ВСУ, ответственного за провальное контрнаступление украинской армии. Также ожидается, что своей должности лишится один из министров.
Time: Зеленский готовится уволить одного из генералов ВСУ за провал на фронте
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом рассказали журналу Time три высокопоставленных источника с Украины.

«По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте», — пишет корреспондент Саймон Шустер в статье, посвящённой Владимиру Зеленскому.

Украинское издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале отмечает, что речь может идти о главкоме ВСУ Валерии Залужном, командующем Сухопутных войск Александре Сырском или командующем оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александре Тарнавском.

Газета The Sunday Times накануне писала, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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