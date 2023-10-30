Time: Зеленский готовится уволить одного из генералов ВСУ за провал на фронте
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Об этом рассказали журналу Time три высокопоставленных источника с Украины.
«По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте», — пишет корреспондент Саймон Шустер в статье, посвящённой Владимиру Зеленскому.
Украинское издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале отмечает, что речь может идти о главкоме ВСУ Валерии Залужном, командующем Сухопутных войск Александре Сырском или командующем оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александре Тарнавском.
Газета The Sunday Times накануне писала, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.