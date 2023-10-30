Time: Зеленский готовится уволить одного из генералов ВСУ за провал на фронте

Киевские власти до наступления зимы намерены уволить как минимум одного генерала ВСУ, ответственного за провальное контрнаступление украинской армии. Также ожидается, что своей должности лишится один из министров.

Об этом рассказали журналу Time три высокопоставленных источника с Украины.

«По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте», — пишет корреспондент Саймон Шустер в статье, посвящённой Владимиру Зеленскому.

Украинское издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале отмечает, что речь может идти о главкоме ВСУ Валерии Залужном, командующем Сухопутных войск Александре Сырском или командующем оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александре Тарнавском.

Газета The Sunday Times накануне писала, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.