Шойгу заявил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на трёх направлениях
Об этом Шойгу сказал на селекторном совещании в Минобороны.
«Вооружённые силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях», — заметил министр.
Глава оборонного ведомства добавил, что эти попытки атаковать приводят к серьёзным потерям в рядах украинской армии.
Ранее Шойгу заявил, что украинская армия истощается, среди личного состава растёт деморализация.