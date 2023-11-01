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Шойгу заявил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на трёх направлениях

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины безуспешно пытаются атаковать на трёх направлениях.

Об этом Шойгу сказал на селекторном совещании в Минобороны.

«Вооружённые силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях», — заметил министр. 

Глава оборонного ведомства добавил, что эти попытки атаковать приводят к серьёзным потерям в рядах украинской армии.

Ранее Шойгу заявил, что украинская армия истощается, среди личного состава растёт деморализация.

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