Шойгу заявил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на трёх направлениях

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины безуспешно пытаются атаковать на трёх направлениях.

Об этом Шойгу сказал на селекторном совещании в Минобороны.

«Вооружённые силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях», — заметил министр.

Глава оборонного ведомства добавил, что эти попытки атаковать приводят к серьёзным потерям в рядах украинской армии.

Ранее Шойгу заявил, что украинская армия истощается, среди личного состава растёт деморализация.