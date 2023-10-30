ВХ рассказала, как «летающие радары» А-50У помогают сбивать ракеты Storm Shadow

Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.

Ракеты этого типа ВСУ начали применять ещё в мае, и на поиски эффективного средства противодействия потребовалось некоторое время.

Военная хроника напоминает, что 30 октября дежурным расчётом ПВО над Крымом было сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow. Это первое массовое поражение ракет этого типа, и оно же одно из самых примечательных по целому ряду причин.

Сами ракеты, предположительно, как и при первом ударе Storm Shadow по Луганску в мае 2023 года, применялись в связке с ложными целями ADM-160 MALD, однако были обнаружены и сбиты на значительном удалении от цели. За несколько дней до этого комплексы С-400 сбили несколько украинских истребителей на дальности более 200 км.

Авторы разбора отмечают, что, скорее всего, крылатые ракеты Storm Shadow были уничтожены новыми зенитными управляемыми ракетами 40Н6 с активной радиолокационной ГСН. Они появились в 2018 году и способны перехватывать цели на высоте до 35 км и расстоянии до 380 км. Однако целеуказание расчёты ПВО получали, предположительно, от «летающего радара» — самолёта А-50У.

По данным Военной хроники, А-50У мог обнаружить восемь крылатых ракет и ложные цели на высоте ниже 1000 м на удалении более 200 км, за пределами видимости стационарного радара 92Н6. Использование «летающего радара» в этом случае было необходимо для повышения шансов на поражение цели.

Радар подсвета С-400 способен обнаружить ракеты Storm Shadow на высоте 40 м с дистанции не более 35 км. А-50У дежурит на большой высоте и может обнаруживать такие цели, как Storm Shadow, на дальности 150—200 км.

Ещё один боевой сценарий поражения Storm Shadow: координаты подлетающих Storm Shadow заблаговременно были загружены в инерциально-навигационные системы зенитных ракет. После этого новые ракеты 48Н6ДМ или 9М96ДМ были запущены к целям и поразили восемь ракет Storm Shadow за пределами зоны действия наземной РЛС.

Такой метод позволяет поражать крылатые ракеты задолго до того, как они выйдут на финальный участок полёта. Этот подход безопаснее близкого поражения целей, поскольку даёт больше времени на обнаружение, подготовку и уничтожение. Однако полностью такая схема раскрывается при уничтожении украинских истребителей.

Установленные на украинских МиГ-29А, Су-27 и Су-24МР станции предупреждения об облучении не предупреждают лётчика о приближении зенитных ракет заблаговременно, поскольку облучение со стороны наземной РЛС отсутствует. Бортовая система безопасности срабатывает уже после захвата цели ГСН зенитной ракеты. При такой схеме у лётчика ВСУ остаются считаные секунды на противоракетный манёвр, шансы на успешное завершение которого крайне малы: ракеты 40В6МД и 9М96ДМ могут маневрировать с перегрузкой более 30G, что практически исключает их срыв с траектории, пишет Военная хроника.

30 октября Министерство обороны сообщило о пресечении попытки атаки ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по Крыму. Все ракеты были сбиты силами ПВО.